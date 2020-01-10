Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны

В Сети опубликовали уникальные фотографии быта воинов-саперов австро-венгерской армии времен Первой мировой войны 1914–1918 годов.

Их выложил в Facebook пластун Юрий Юзич.

"Их просканировала – по моей просьбе – одна львовянка-пластунка из своего семейного альбома. Десятки бытовых фотографий воинов-саперов австро-венгерской армии. Многое из быта в Сербии. На фотографиях можно увидеть, как прокладывались дороги, как клали железнодорожные пути, как расстреливали, как отдыхали и даже как сушили белье в военных казармах", – написал он.

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В польском электронном архиве хранятся фотографии города Городок. Он расположен над рекой Верещицей за 25 км от Львова. Фото сделали в 1912 году.

В августе 1914-го в его окрестностях состоялась известная в истории Городоцкая битва – между австро-венгерскими и российскими войсками. Австрийцы проиграли и отступили. Российская армия захватила Галицию, подошла к Карпатам и окружила Перемышльскую крепость.