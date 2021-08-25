Группу протестующих отправили в психбольницу

25 августа 1968 года на Красной площади Москвы советские диссиденты провели демонстрацию против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Акцию прозвали "демонстрацией семерых".

В тот день на площади у Лобного места собралось восемь протестующих. В 12:00 диссиденты Виктор Файнберг, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга, Вадим Делоне, Павел Литвинов, Наталья Горбаневская, Лариса Богораз и Татьяна Баева развернули плакаты с надписями: "За вашу и нашу свободу!", "Позор оккупантам!", "Руки прочь от ЧССР! ", "Мы теряем лучших друзей". В то же время начали сидячую демонстрацию.

Автор: pravo-ural "Демонстрация семерых" на Красной площади 25 августа 1968 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Через несколько минут демонстрантов окружили, избили и арестовали представители силовых структур в штатском. Впоследствии всех обвинили в "распространении клеветнических измышлений, порочащих советский строй" и "нарушении общественного порядка".

Состоялся "суд", в результате которого Делоне и Дремлюгу посадили в тюрьму, Бабицкого, Богораз и Литвинова отправили в ссылку, Файнберга, которому на площади выбили все зубы, и Горбаневскую - на принудительное лечение в психушку. Баеву убедили заявить, что оказалась среди протестующих случайно. Именно поэтому акция и получила название от семи участников.

Первый президент Чехии Вацлав Гавел позже заявлял, что все граждане, протестовавшие в августе 68-го против оккупации, проявили человеческую солидарность и величайшее личное мужество. Для граждан Чехословакии они стали совестью Советского Союза, чье руководство осуществило подлое военное нападение на суверенное государство и союзника.

В 2008 году правительство Чехии наградило участников акции.

Советский диссидент Анатолий Марченко 22 июля 1968-го направил в иностранные издания и на радиостанцию BBC открытое письмо, в котором предсказал угрозу вторжения советских войск в Чехословакию. В нем осудил Варшавское письмо пяти компартий и решение пленума ЦК КПСС, на котором обсуждали "опасную" ситуацию в союзной стране и предлагали использовать для борьбы с ее "антисоциалистическими" силами все имеющиеся средства. Диссидент подчеркнул, что советские СМИ, выполняя волю партии, пытаются дезинформировать мировую общественность об отношении советского народа к событиям в Чехословакии и выставляют позицию партийного руководства как народную единодушную. При этом обьявил, что советский народ ничего не знает о реальном положении вещей.