Фюрер заказал сделать дешевый автомобиль оригинальной формы

Адольф Гитлер и "Фольксваген". Фото: www.dw.com

В городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под новостройку первого завода "Фольксваген" 26 мая 1938 года.

Идейным создателем автомобиля считают Адольфа Гитлера. Канцлер Германии приказал конструктору Фердинанду Порше разработать надежность и доступный по цене автомобиль. По его требованиями, автомобиль имел разгоняться максимально до 99 км/ч и перевозить 2 взрослых людей и 3 детей. Он должен был стоить 990 рейхсмарок, что равнялось примерно 8 среднемесячным заработным платам рабочего и было немного дешевле, чем цена Форда того времени.

Модель VW 1200 даже оборудовали люком на крыше. Он давал ощущение летней свежести в салоне во времена, когда автомобильных кондиционеров еще не было. Так родился Volkswagen Käfer - жук. В народе известно и другое прозвище автомобиля - Beetle.

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Volkswagen запустили в массовое производство. Всего через 10 лет после окончания Второй мировой, 5 августа 1955, с конвейера завода Volkswagen в Вольфсбурге сошел миллионный "Жук". Автомобиль с округлением кузовом и оппозитным четырехцилиндровым двигателем стал символом немецкого экономического чуда.

Последний "жук" сошел с конвейера на заводе VW в мексиканском городе Пуэбло 30 июля 2003 года. Он стал самым массовым автомобилем в истории.

3 сентября 1875 родился немецкий автомобильный конструктор Фердинанд Порше. В 1931-м он основал компанию Porsche. Сейчас она специализируется на производстве спортивных машине и автомобилей люкс-класса.