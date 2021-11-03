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пятница, 05 ноября 2021 08:20

Диссидент сжег себя в центре столицы

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Диссидент сжег себя в центре столицы
Горящего Василия Жмыха люди пытались спасти и потушить пламя. И люстрация: uamodna

Бывший боец ​​Украинской повстанческой армии Василий Макух 5 ноября 1968-го облился бензином и поджег себя на Крещатике в Киеве. Так протестовал против русификации Украины и агрессии Советского Союза против Чехословакии. От ожогов скончался в больнице на следующий день.

Еще после завершения Второй мировой войны Василию Макуху назначили 10 лет лагерей за участие в украинском повстанческом движении. После ухода с семьей жил в Днепропетровске.

Продолжал переписываться со знакомыми политзаключенными и националистами, ездил на встречи во Львов и Киев. Поэтому находился под постоянным наблюдением милиции и КГБ. Его не раз пытались завербовать.

3 ноября мужчина уехал во Львов, взяв с собой 3-литровую банку с бензином. Семье сказал, что внутри яблочный сок. Через 2 суток Макух добрался до Киева. Столицу готовили к празднованию очередной годовщины Октябрьского переворота.

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В почтовом отделении оставил письмо первому секретарю ЦК КПУ Петру Шелесту с объяснением своего поступка. Макух зашел в подъезд дома 27 возле Бессарабского рынка, облил себя бензином, поджег и охваченный пламенем выбежал на улицу в направлении нынешней площади Независимости. Кричал "Да здравствует свободная Украина!", "Долой оккупантов!".

Когда упал на землю, люди пытались потушить пламя. Кто-то прикрыл его шинелью. Вскоре приехала скорая. КГБ приказало медикам привести его в чувство. Но Василий Макух умер от ожогов. Похоронили в Днепре на кладбище жилмассива Клочко.

Диссидент Олекса Гирнык совершил акт самосожжения у могилы Тараса Шевченко в Каневе 21 января 1978 года. Таким поступком выразил протест против русификации Украины коммунистическим режимом. Информация о поступке Олексы досталась Западу через несколько лет. Но в Украине стало общеизвестно только после обретения страной независимости.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

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