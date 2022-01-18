Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

8 января в Украине чествуют память погибших пассажиров и членов экипажа "Боинга-737" Международных авиалиний Украины. Фото: Офис президента

В аэропорту "Борисполь" 19 января 2020 года приземлился самолет с телами 11 украинцев. Они погибли в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

8 января 2020-го в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев. "Боинг-737" был сбит вскоре после взлета двумя ракетами. Иранцы объяснили, что восприняли его как враждебный объект, приблизившись к секретной военной базе. Ответственность за крушение самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции". Причины и виновные в катастрофе до сих пор устанавливаются.

На борту находились 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших – дети.

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Имена погибших украинцев: пилоты Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич; бортпроводники Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

В аэропорт на церемонию прощания с жертвами приехали первые лица государства – президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук. Пилоты МАУ встретили коллег на коленях.

В течение часа церемония прощания была закрыта – для родственников и близких. Затем терминал открыли для всех, кто хочет проститься и почтить память погибших. Во время закрытой церемонии цветы к гробам жертв крушения возложил Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родственникам погибших.

Семьям погибших в Украине выплатили по 200 тыс. грн. из государственного бюджета. Все члены экипажа посмертно получили звание Героя Украины. Власти Ирана официально заявили, что каждому из семей погибших выплатят по $150 тыс. (4,12 млн грн. Gazeta.ua).

Каждый год 8 января в Украине чествуют память погибших пассажиров и членов экипажа "Боинга-737" Международных авиалиний Украины. На территории столичного парка "Ивовая роща" установили гранитный камень с номером рейса. В этом году вокруг камня обустроили сквер и высадили символически 176 деревьев.

По самолету Boeing 737-800 авиакомпании МАУ было выпущено две ракеты. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Две иранские ракеты были запущены с интервалом в 30 секунд с территории военной базы в 8 милях от самолета. Новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране опубликовало издание The New York Times. Отмечается, что они были сняты камерой, установленной на крыше здания в 4 мили от поселка Бидкане в пригороде Тегерана.