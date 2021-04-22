Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике

Фото: Daily Mail

Британские кладоискатели Джеймсу Спарк и Марк Дидлик нашли тайник с бронзовыми артефактами на поле в Северном Йоркшире.

Предполагают, что их закопали во время религиозной церемонии примерно в 160 году н. е. Об этом пишет Daily Mail.

В сокровищницу положили бюст императора Марка Аврелия, рукоять ножа в виде лошади, фигурку всадника и отвес, который используется при строительстве. Все предметы сделаны из бронзы.

"Я наткнулся на сильный сигнал. Первым найденным предметом был всадник, который, как я сначала подумал, был викторианским. Затем появился второй предмет, и это был бюст - это изменило правила игры! Мы сразу поняли, что наткнулись на что-то очень редкое и уникальное", - рассказал Дидлик.

Подлинность находки подтвердили в Британском музее. Коллекцию бронзовых артефактов продадут на аукционе 20 мая.

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"Их закопали вместе и продадут вместе", - заявил Адам Стейплс, глава исторического отдела компании Hansons Auctioneers.

За них планируют выручить не менее 100 тыс. фунтов. Кладоискателям придется разделить выручку с землевладельцем, на поле которого они нашли артефакты.

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