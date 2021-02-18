Били по лицу, рубили топором и кололи копьем - узнали обстоятельства смерти фараона

На лбу фараона нашли следы от меча. Фото: thehistoryblog.com

Исследователи установили обстоятельства смерти египетского фараона Секененра Таа II. Его казнили 3,6 тыс. лет назад.

Судебно-медицинский анализ мумии показал, что тело начало разлагаться до мумификации. Бальзамировщики пытались скрыть серьезные травмы на голове, сообщает thehistoryblog.com.

Фараона могли ударить по голове мечом или топором. Тот, кто бил, стоял над человеком. От удара осталась трещина над бровью. Тупым предметом фараона били по лицу. Проникающую рану под левым ухом мумии могли нанести наконечником копья. Любая из этих травм могла быть смертельной. Компьютерная томография показала, что удары нанесли в момент смерти. Заживления не было.

Высохший, сморщенный мозг обнаружили на левой стороне черепа. Его не пытались бальзамировать, в отличие от других его органов.

"Состояние рук и запястий фараона указывает на состояние, известное как "трупный спазм". Оно обычно поражает руки и конечности людей, которые подверглись насильственной смерти и чья нервная система была нарушена в момент смерти", - говорится в сообщении.

Положение рук предусматривает, что запястья фараона связали за спиной. Секененр не мог защищаться перед смертью. Это свидетельствует, что фараона казнили на поле боя. Это могло произойти во время боя с гиксосами - народом из Малой Азии, который нападал на Египет.

"Сильный удар, видимо, заставил правителя упасть, возможно, на спину. Фараон, возможно, получил несколько атак от нападающего с боевым топором гиксосов, возможно, ему нанесли перелом над правой бровью. Затем толстой палкой (возможно, ручкой топора) разбили нос и правый глаз. Нападающий ударил Секененра топором по левой стороне лица. Другой нападающий слева использовал копье, чтобы порезать нижнюю часть левого уха", - отмечают авторы исследования.

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Секененра правил южным Египтом в 1569—1554 годах до н. э. Гиксосы в это время руководили северными территориями Египта. Фараон пытался вытеснить их, но его убили. Исследования показывают, что это могла быть казнь после боя.

В египетском некрополе Саккара археологи нашли древний погребальный храм и 52 могильные шахты с саркофагами. Последние находки датировали периодом Нового царства - XVI - XI в. до н. э. Археолог Захи Хавасс рассказал, что храм принадлежал царице Нараат - жене 1-го фараона 6-й династии Древнего царства Тети.