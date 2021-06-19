Архив из Австралии передали на Волынь

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Личный архив волынянина Михаила Чигрина из Австралии передали в фонд Волынского краеведческого музея.

Материалы его жена Маша Галабурда-Чигрин недавно прислала представительнице Украинского института национальной памяти на Волыни, историку Лесе Бондарук.

"В этом архиве немало важных экспонатов по истории Украины и Волыни. В частности, сохранились письма его первой любви – Лидии Кушнирук с 1935 до 1943 года. В них, между романтическими словами и мечтами влюбленной девушки, немало важной исторической информации о событиях, которые она видела на Волыни. Есть рассказ о расстреле узников Луцкой тюрьмы, репрессиях польских и советских оккупантов и прочее. Есть также дневник Михаила Чигрина, который он вел с 1939 года. Есть его документы, аттестаты по обучению, письма друзей, книга воспоминаний о своей жизни, упорядоченная женой – Марией Галабурдой-Чигрин. Особенно много есть фотографий из разных периодов его жизни. Среди них встречаем фото учеников и преподавателей Луцкой гимназии 1 июня 1933 года, встреча Чигриным патриарха УГКЦ Иосифа Слепого в 1968 году в Сиднее и многие другие".

Михаил Чигрин (1915-2001) во время учебы в украинськой гимназии им. Леси Украинский в Луцке вступил в Организацию украинских националистов. 18-летним был арестован польскими властями. После освобождения перебрался в Югославию, выучился на стоматолога. После войны перебрался в Австрию, затем в Австралию. Принимал активное участие во всех участках украинской жизни на пятом континенте: общественной, политической и церковной. Возглавлял ОУН (м) в Австралии.