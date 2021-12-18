Археологи обнаружили скелет принцессы

В Германии нашли древнее захоронение. Фото: landkreis-passau

В Баварии археологи обнаружили скелет женщины 18–25 лет, умершей около 500 года н.э.

Ее похоронили со стеклянным ожерельем, золотым колье, шариком из горного хрусталя, несколькими фибулами и сосудом, сообщает landkreis-passau.

Исследователи полагают, что девушка была принцессой.

После падения Римской империи на юге Германии сформировалось племя баваров. Вероятно, они возникли на основе остатков кельтского и римского населения, части алеманских и франкских племен, а также других немецких наемников, находившихся на службе в Риме

Погребальный обряд баваров сильно изменился в начале VI ст. В могилы мужчин стали класть оружие. Женщин стали хоронить вместе с их украшениями.

Немецкие археологи производили раскопки в районе Пассау. В окрестностях местности Вюрдинга они обнаружили ряд баварских захоронений VI в. В одной из могил был скелет молодой женщины.

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Археолог Алоис Шпиледер отметил, что девушка принадлежала к местной знати, ее по праву можно называть принцессой. Некрополь начали использовать около 500 года. Эта датировка подтверждается позднеантической посудой, но украшенной в немецком стиле.

На Оркнейских островах у Шотландии археологи нашли в захоронении эпохи викингов меч. Меч из IX в. Его подняли вместе со слоем почвы, что сохранить.