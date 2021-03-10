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среда, 10 марта 2021 01:13

Археологи нашли уникальную печать

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Археологи нашли уникальную печать
Нашли печать, которая принадлежала влиятельной женщине. Фото: facebook.com/AntiquitiesEN

В Израиле в Иерусалиме обнаружили крайне редкую давнюю печать.

Она принадлежала женщине по имени Елихана. Печать нашли на территории национального парка. Ей около 2,6 лет, сообщает Управление древностей Израиля.

Печать украшена надписью, содержащей имя владелицы и имя ее отца - Гаэля. Эта надпись делает находку уникальной.

Владелица печати имела юридический статус, который позволял ей вести дела и владеть имуществом. Надпись выполнена в зеркальном отображении, написана древними еврейскими буквами. Ученые считают, что имя владелицы печати неслучайно упоминается вместе с именем ее отца.

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"Печати, принадлежавшие женщинам, составляют лишь очень небольшую часть всех печатей, которые были обнаружены на сегодня. Большинство известных нам женских печатей носят имя отца, а не мужа. Здесь, как и в других подобных случаях, это может указывать на относительно высокий статус Елиханы, который зависел от ее начальной семьи, а не от семьи ее мужа. Похоже, что Елихана сохранила свое право на собственность и финансовую независимость даже после замужества, и поэтому имя ее отца было сохранено", - сказал доктор Хагая Мисгава из Еврейского университета в Иерусалиме.

В Иерусалиме археологи нашли древнюю монету. Ее обнаружили у подножия Храмовой горы. Бронзовая монета относится к 132 году н. е. Тогда произошло восстание евреев против Римской империи под руководством Саймона Бар-Кохбы.

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