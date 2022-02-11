Археологи нашли мозаику с танцующими женщинами

Мозаика изображает пир перед охотой. Фото: Daily Sabah

В турецком городе Германикея археологи обнаружили мозаику в возрасте 1,5 тыс. лет.

На ней изобразили троих женщин, танцующих под музыку, передает Daily Sabah.

Исследователи считают, что на мозаике изобразили пир перед охотой.

"Ранее мы нашли мозаику, состоящую из двух панелей и изображающих сцены охоты в Германии. Недавно обнаруженная мозаика на самом деле является продолжением мозаики, обнаруженной в 2015 году. Мы думаем, что она изображает пир под открытым небом, вероятно, устроенный перед охотой", — рассказали ученые.

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В центре мозаики изобразили две сидящие вместе пары. Двое мужчин говорят, пока женщины танцуют. Изобразили также мальчика, поднимающегося на фиговое дерево.

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