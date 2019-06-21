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пятница, 21 июня 2019 08:21

Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

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Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
Оригінал Пекторалі з кургану Товста Могила. Зберігається в музеї коштовностей, що у Києво-Печерській лаврі Фото: Сергій Старостенко / Gazeta.ua

В кургане Толстая Могила возле нынешнего города Покров на Днепропетровщине археолог Борис Мозолевский 21 июня 1971 года нашел скифскую пектораль - нагрудное украшение скифского царя IV в. до н.э. Ее вес 1148 граммов, размер - 30,6 см в диаметре, выполненная из золота 958 пробы.

Пектораль - одна из самых значительных археологических находок ХХ в. Хранится в Музее исторических драгоценностей Украины, расположенном на территории Киево-Печерской лавры. Ее стоимость вычислить невозможно.

Скифы жили в III-IV вв. до н. е. на территории современного юга Украины. Группу курганов у Покрова причисляют к месту захоронений царских особ. Курган Толстая Могила имеет 60 м. в диаметре. Расположенный на территории Орджоникидзевского горнорудного комбината, где добывают марганец.

Мозолевскому в раскопках помогают горняки с комбината. Археологи раскапывают гробницу царевны и ребенка. К ним грабители не добрались. Внутри находят примерно 600 золотых изделий. Пектораль находят в дромосе - это проход к главной камеры захоронения от царя к царице.

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Мозолевский нашел ее после завершения работы экспедиции. Шел в туалет, но по дороге заглянул на не вполне раскопанный участок. Сгреб небольшой слой глины, и палец чиркнул по изделию.

Найдена пектораль имеет 3 яруса изображений. Соединенные между собой скрученными цепочками золотых пустых трубочек. На концах - литые головы львов, держащих в пастях кольца для шнурка. Мозолевскому увеличили вдвое зарплату, дали трехкомнатную квартиру и должность в Институте археологии.

Общую краевую выставку открыли 5 июня 1894-го в Стрыйском парке во Львове. Приурочили к 100-летию восстания Тадеуша Костюшко. Выставка стала крупнейшей за всю историю края.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
июня

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Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

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