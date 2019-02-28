Женщина потеряла часть носа из-за опухоли, незаметно растущей в ней в течение 30 лет

Фото: mirror.co.uk

42-летняя учительница Синди Биддл из американского штата Флорида в течение 30 лет жила с раковой опухолью, ничего об этом не подозревая. Еще в 12-летнем возрасте у женщины появилась на носу маленькая незаживающая ранка, которая была похожа на невинное пятно. Как оказалось, ранка была вершиной раковой опухоли, зародившейся в ноздри Синди и продолжавшей медленно расти.

Не представляя истинную причину появления пятна, женщина разными способами пыталась от него избавиться. Сначала делала попытки выдавить, увлажняла кремами. В дальнейшем обратилась к врачу, который выписал мазь на основе антибиотиков. Однако ни один из примененных методов не давал никакого эффекта, пишет известное британское издание Daily Mirror.

Обнаружили опухоль Синди только спустя 30 лет после появления пятна. Женщина обратилась к другому врачу, когда ее начала тревожить мигрень. Увидев пятно на носу, медик сразу направил Синди к онкологу. Обследование показало наличие базальноклеточной карциномы — рака кожи, к развитию которого обычно приводит чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей.

"Я подрабатывала в пляжном баре и массу времени находилась на солнце. В моей юности никто не думал о необходимости использования солнцезащитных средств. Все свое детство я провела на улице под палящим солнцем. Врачи сказали, что вероятно опухоль начала расти с тех пор, как мне стукнуло 12, и продолжала развиваться годами", — рассказывает Синди.

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На момент подтверждения диагноза опухоль женщины стала уже внушительных размеров и проросла глубоко в носовые пазухи. Еще немного и распространилась бы на глаз. Чтобы избавиться от новообразования, врачам пришлось удалить часть ноздри. Дыру, образовавшуюся вследствие этого, закрыли, пересадив кожу со лба Синди. Таким же образом сформировали и новую ноздрю. В результате на лице женщины остались шрамы и огромный отек. Сейчас почти все уже зажило и Синди вернулась к нормальной жизни.

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