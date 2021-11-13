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суббота, 13 ноября 2021 13:47

Желтая зона карантина увеличилась на одну область. Красные - 18 регионов

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Желтая зона карантина увеличилась на одну область. Красные - 18 регионов
В Украине всего три области соответствуют показателям желтой зоны карантина. Это Тернопольская, Закарпатская и Кировоградская. Фото: pixabay.com

На 13 ноября в желтой зоне карантина, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, снова оказался третий регион.

В желтую зону вернулась Тернопольская область, которая была оранжевой. В регионе, в частности, снизился коэффициент выявления новых Covid-случаев и уровень госпитализаций, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Красными остаются Киев и 17 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская.

В оранжевой зоне – Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая области.

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За минувшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировали 23 572 новых случая коронавируса. Среди них – 1622 детей и 436 медработников. 695 инфицированных скончались. 4 564 человека госпитализировали, 25 415 человек поправились.

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Дата
13
ноября

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