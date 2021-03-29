Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации"

С сегодняшнего дня уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации. Фото: отныне уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации

На селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни обсудили поставки вакцин против Covid-19 и возможность введения "паспортов вакцинации".

Глава государства Владимир Зеленский поинтересовался вопросом увеличения количества пунктов для прививки граждан, а также планами по доставке вакцин, сообщается на сайте президента Украины.

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"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского союза и США, и Швейцарией, и Израилем, то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации". А также для сдерживания распространение коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками", - говорит президент.

Всемирная организация здравоохранения провела совместное исследование с Китаем и обнаружила, что коронавирус может иметь животное происхождение. Версия об утечке из лаборатории маловероятна.