Заявили новый метод обнаружения штамма Omicron

Omicron будут определять по-новому. Фото: Reuters

Еврокомиссия объявила о разработке быстрого метода обнаружения штамма коронавируса Omicron.

Суть метода заключается в применении модифицированного реагента, разработанного Совместным исследовательским центром ЕС. Новый реагент может быть быстро заказан производителями тестов и адаптирован к использованию во всех лабораториях, занимающихся диагностикой Covid-19, сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Это поможет выявить штамм Omicron быстрее и сократить нагрузку на исследовательские учреждения стран-членов. Благодаря этому мы можем достичь лучшего понимания путей распространения, эффективнее изолировать его проявления и уменьшить давление на систему здравоохранения", - сказала по этому поводу еврокомиссар по здоровью и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Новый метод обнаружения Covid-19, направленный именно на идентификацию варианта Омикрон, может использоваться во всех лабораториях, производящих ПЦР-тестирование без длительных и дорогостоящих процедур.

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Штамм Omicron обнаружили по меньшей мере в 38 из 53 стран Европейского региона. В некоторых странах этот вариант является доминирующим.