Завтрак рассеянного школьника: назвали продукты для активации мозга

Чем кормить школьников: 10 продуктов для активации мозга Фото: report.if.ua

Школьнику не так важен перекус, как завтрак. Его нельзя пропускать. Завтрак стоит обогатить углеводами, которые способствуют активной работе мозга. На столе должны быть мучные изделия, каши и фрукты.

Лучше давать яблоки. Они богаты пектином, способствуют образованию новых клеток мозга.

Об этом рассказывает Максим Шевченко, столичный диетолог.

"Агрессивным детям нельзя давать колбасы, сосиски и копчености. У них есть нитраты калия и натрия, которые накапливаются в организме и провоцируют раздражительность. Им лучше есть успокаивающие - овсяную кашу, белую фасоль, пшено, морковь, орехи и арбузы. Рассеянных школьников стоит кормить халвой и финиками. Они восстанавливают силы, добавляют энергию, укрепляют иммунитет и улучшают память, - советует врач.

Улучшить внимание помогут блюда из овсяной и гречневой круп. Снять усталость и развить память - говяжья печень, кисломолочные продукты, соя и зеленый лук. Активизировать работу мозга поможет употребление бобовых, свеклы, яиц, сыра, орехов и злаков.

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Нужно следить, чтобы ребенок пил достаточно воды. Дети 6-8 лет должны принимать пять стаканов в день. А дети 9-13 лет - восемь стаканов.

Витамин С является одним из важнейших питательных веществ. При его участии происходит восстановление кожи, костей и суставов. Он влияет на иммунитет, скорость свертывания крови, эластичность и прочность сосудов, защищает организм от токсинов и отвечает за вывод холестерина. Надолго в организме витамин С не задерживается. Пополнять его запасы следует регулярно.