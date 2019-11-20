Завершили тестирование мужского противозачаточного средства, блокирующего сперму

В Индии изобрели мужское противозачаточное средство. Фото: nazya.com

Первое в мире противозачаточное приспособление для мужчин может появиться на рынке уже через полгода. В Индии завершили клинические испытания метода, которым блокируют сперму на пути к пенису.

Об этом сообщает британский новостной сайт MailOnline.

Ученые Индийского совета медицинских исследований завершили все три раунда клинических испытаний противозачаточных средств для мужчин.

Новый препарат - это полимер, который будет блокировать у мужчины сперму в течение 13 лет. Вещество вводят в канал, по которому сперма поступает от яичек к половому члену, пока мужчина находится под наркозом.

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Более 300 пациентов во время клинических испытаний не сообщили о побочных эффектах, утверждают ученые

Осталось только, чтобы препарат получил одобрение от индийского регулирующего органа. На это, как предполагается, нужно шесть-семь месяцев.

Испытания мужских контрацептивов не удалось в США, в основном из-за побочных эффектов, которые мужчины назвали невыносимыми.

Американские ученые изобрели противозачаточные таблетки для мужчин. Препарат снижает выработку тестостерона и гормонов, отвечающих за сперму. Так количество сперматозоидов снижается и беременность у женщины не наступает.