Запускает рак и омолаживает женщину: плюсы и минусы беременности после 40 лет

Перед тем, как решиться на роды после 40 лет, надо сравнить плюсы и минусы. Они могут стоить жизни женщине или здоровья ребенку. Есть риск кровотечения из плаценты.
Об этом рассказала Gazeta.ua Юлия Криничко, столичный акушер-гинеколог.
Недостатки поздней беременности:
1. Такие женщины вдвое чаще имеют осложнения во время беременности. Есть риск кровотечения из плаценты или потери ребенка. Также возрастает вероятность рождения малыша с низкой массой тела или патологиями.
2. Есть часто хронические болезни в этом возрасте - диабет, скачки давления и проблемы с сердцем.
3. Это провоцирующий фактор развития онкологических заболеваний. Рак молочной железы и яичников могут вызвать гормональные препараты, которыми готовят к беременности.
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Плюсы поздней беременности:
1. Моральная и финансовая готовность матери.
2. Омолаживается весь организм.
3. После родов легче проходит менопауза, снижается уровень холестерина и риск инсульта.
Женщины могут откладывать роды до 37 лет. Далее уже снижается их репродуктивность. Окно родов ограничено во времени. С возрастом качество яйцеклеток снижается.
Тогда под вопросом, сможет ли женщина выносить именно здорового ребенка. Повышается риск развития синдрома Дауна.
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