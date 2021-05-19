Запускает рак и омолаживает женщину: плюсы и минусы беременности после 40 лет

Беременность после 40 лет омолаживает женщину. Фото: vikna.if.ua

Перед тем, как решиться на роды после 40 лет, надо сравнить плюсы и минусы. Они могут стоить жизни женщине или здоровья ребенку. Есть риск кровотечения из плаценты.

Об этом рассказала Gazeta.ua Юлия Криничко, столичный акушер-гинеколог.

Недостатки поздней беременности:

1. Такие женщины вдвое чаще имеют осложнения во время беременности. Есть риск кровотечения из плаценты или потери ребенка. Также возрастает вероятность рождения малыша с низкой массой тела или патологиями.

2. Есть часто хронические болезни в этом возрасте - диабет, скачки давления и проблемы с сердцем.

3. Это провоцирующий фактор развития онкологических заболеваний. Рак молочной железы и яичников могут вызвать гормональные препараты, которыми готовят к беременности.

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Плюсы поздней беременности:

1. Моральная и финансовая готовность матери.

2. Омолаживается весь организм.

3. После родов легче проходит менопауза, снижается уровень холестерина и риск инсульта.

Женщины могут откладывать роды до 37 лет. Далее уже снижается их репродуктивность. Окно родов ограничено во времени. С возрастом качество яйцеклеток снижается. Тогда под вопросом, сможет ли женщина выносить именно здорового ребенка. Повышается риск развития синдрома Дауна.