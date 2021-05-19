Запускает рак и омолаживает женщину: плюсы и минусы беременности после 40 лет

 
Ексклюзивы
1/5
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 234
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 784
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 216
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 756
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 225
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 594
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 810
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 432
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1467
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 918
Фото
Все фото
3
5
7
6
3
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1602
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 378
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
23 мая 2021
Просмотров: 882
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 13:54

Запускает рак и омолаживает женщину: плюсы и минусы беременности после 40 лет

  Комментировать
Запускает рак и омолаживает женщину: плюсы и минусы беременности после 40 лет
Беременность после 40 лет омолаживает женщину. Фото: vikna.if.ua

Перед тем, как решиться на роды после 40 лет, надо сравнить плюсы и минусы. Они могут стоить жизни женщине или здоровья ребенку. Есть риск кровотечения из плаценты.

Об этом рассказала Gazeta.ua Юлия Криничко, столичный акушер-гинеколог.

Недостатки поздней беременности:

1. Такие женщины вдвое чаще имеют осложнения во время беременности. Есть риск кровотечения из плаценты или потери ребенка. Также возрастает вероятность рождения малыша с низкой массой тела или патологиями.

2. Есть часто хронические болезни в этом возрасте - диабет, скачки давления и проблемы с сердцем.

3. Это провоцирующий фактор развития онкологических заболеваний. Рак молочной железы и яичников могут вызвать гормональные препараты, которыми готовят к беременности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр здравоохранения Бразилии призвал женщин не планировать беременность

Плюсы поздней беременности:

1. Моральная и финансовая готовность матери.

2. Омолаживается весь организм.

3. После родов легче проходит менопауза, снижается уровень холестерина и риск инсульта.

Женщины могут откладывать роды до 37 лет. Далее уже снижается их репродуктивность. Окно родов ограничено во времени. С возрастом качество яйцеклеток снижается.

Тогда под вопросом, сможет ли женщина выносить именно здорового ребенка. Повышается риск развития синдрома Дауна.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запускает рак и омолаживает женщину: плюсы и минусы беременности после 40 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Треть населения планеты страдает болезнями щитовидки

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 14463
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10926
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 9837
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 7128
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4725
Здоровье
Врач указал на ошибки при лечении Covid-19
Врач указал на ошибки при лечении Covid-19 Просмотров: 378
Слепому человеку вернули зрение с помощью водорослей
Слепому человеку вернули зрение с помощью водорослей Просмотров: 117
Украина перешла в желтую зону карантина
Украина перешла в желтую зону карантина Просмотров: 90
Коронавирус забрал жизнь 249 украинцев: где больше всего больных
Коронавирус забрал жизнь 249 украинцев: где больше всего больных Просмотров: 594
Треть населения планеты страдает болезнями щитовидки
Треть населения планеты страдает болезнями щитовидки
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 1868
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть