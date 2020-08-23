За сутки выздоровели 500 пациентов: коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За сутки выздоровели 500 пациентов.
По состоянию на 9 утра 23 августа в стране 104 958 лабораторно подтвержденных случаев, из них 2271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели, сообщило Министерство здравоохранения.
Всего проведено 1 416 001 тестов методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3592 случая;
Волынская область - 5102 случая;
Днепропетровская область - 1966 случаев;
Донецкая область - 1234 случая;
Житомирская область - 2821 случай;
Закарпатская область - 6987 случаев;
Запорожская область - 1331 случай;
Ивано-Франковская область - 7805 случаев;
Кировоградская область - 764 случая;
Киев - 11814 случаев;
Киевская область - 4952 случая;
Львовская область - 13 111 случаев;
Луганская область - 243 случая;
Николаевская область - 981 случай;
Одесская область - 5909 случаев;
Полтавская область - 642 случая;
Ровенская область - 8460 случаев;
Сумская область - 1165 случаев;
Тернопольская область - 4626 случаев;
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Харьковская область - 7493 случая;
Херсонская область - 334 случая;
Хмельницкая область - 1946 случаев;
Черновицкая область - 8926 случаев;
Черкасская область - 1286 случаев;
Черниговская область - 1468 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 23 августа в Центр общественного здоровья поступило 1990 сообщений о подозрении на Covid-19.
Всемирная организация здравоохранения обновила список стран по опасности коронавируса. Украина попала в зеленую зону. В красной зоне 65 государств. Среди них - Соединенные Штаты, Испания, Румыния, Албания, Монако.
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