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воскресенье, 23 августа 2020 10:02

За сутки выздоровели 500 пациентов: коронавирус в Украине

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За сутки выздоровели 500 пациентов: коронавирус в Украине
2271 человек погиб от коронавируса в Украине с начала эпидемии. Фото: МОЗ

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За сутки выздоровели 500 пациентов.

По состоянию на 9 утра 23 августа в стране 104 958 лабораторно подтвержденных случаев, из них 2271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели, сообщило Министерство здравоохранения.

Всего проведено 1 416 001 тестов методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3592 случая;

Волынская область - 5102 случая;

Днепропетровская область - 1966 случаев;

Донецкая область - 1234 случая;

Житомирская область - 2821 случай;

Закарпатская область - 6987 случаев;

Запорожская область - 1331 случай;

Ивано-Франковская область - 7805 случаев;

Кировоградская область - 764 случая;

Киев - 11814 случаев;

Киевская область - 4952 случая;

Львовская область - 13 111 случаев;

Луганская область - 243 случая;

Николаевская область - 981 случай;

Одесская область - 5909 случаев;

Полтавская область - 642 случая;

Ровенская область - 8460 случаев;

Сумская область - 1165 случаев;

Тернопольская область - 4626 случаев;

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Харьковская область - 7493 случая;

Херсонская область - 334 случая;

Хмельницкая область - 1946 случаев;

Черновицкая область - 8926 случаев;

Черкасская область - 1286 случаев;

Черниговская область - 1468 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 23 августа в Центр общественного здоровья поступило 1990 сообщений о подозрении на Covid-19.

Всемирная организация здравоохранения обновила список стран по опасности коронавируса. Украина попала в зеленую зону. В красной зоне 65 государств. Среди них - Соединенные Штаты, Испания, Румыния, Албания, Монако.

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Дата
23
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