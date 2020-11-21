За сутки в Киеве на Covid-19 заболели более 1,2 тыс. украинцев

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве уже 57 807. Фото: unsplash

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1213 больных коронавирусом.

Умерли 29 человек. Всего Covid-19 унес жизни 1109 киевлян, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве уже 57 807.

Заболели:

- 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет

- 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

- 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 66 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 315, в Соломенском - 179. В Голосеевском и Подольском районах - по 114 случаев.

Сегодня в Украине обнаружили рекордные 14 580 новых случаев коронавирусной болезни Сovid-19.