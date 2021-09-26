За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли 69 человек

Медик вакцинирует человека в Краматорске, 13 сентября / Getty Images

В сутки, 25 сентября, в Украине зафиксировали 4647 новых случаев коронавируса.

С начала вакцинации против Covid-19 провели 12,2 млн прививок. Об этом сообщает минздрав Украины.

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Почти 6,8 млн украинцев получили только первую дозу вакцины, а более 5,4 млнполностью вакцинированы.

За время пандемии коронавируса в Украине переболели почти 2,4 млн украинцев. От болезни умерли 55626 человек. 69 из них за последние сутки.

Оранжевом уровню эпидемической опасности соответствуют четыре области Украины - Днепропетровская, Донецкая, Тернопольская и Черкасская. В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций, норма которого определена на уровне не более 50%. В Днепропетровской области он - 52,6%, в Донецкой - 73,5%, в Тернопольской - 53,7%, а в Черкасской - 107%.