За прошедшие сутки от коронавируса скончались 725 украинцев

Ситуация с вакцинацией в Украине / Минздрав

За сутки 18 ноября в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев заболевания коронавирусом.

Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 725 украинцев. Об этом сообщает Минздрав.

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Более 22 млн прививок от Covid-19 сделали с начала кампании вакцинации в стране. За прошедшие сутки вакцинировали – более 294 тыс. украинцев. Одну дозу получили около 103 тыс. человек, вторую – почти 191,5 тыс. человек.

В больницу за вчера с коронавирусом попали 3637 украинцев.

88,2% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы вакцины. За весь период пандемии в Украине заболело – более 3,3 млн. человек.

С начала кампании вакцинации привиты – почти 12,7 млн ​​украинцев. Из них полностью вакцинированы – 9,4 млн. человек.

В мире по состоянию на утро 19 ноября зафиксировали 256,3 млн случаев заражения коронавирусом. В частности, зафиксировали почти 5,15 млн. смертей.