За 2 недели Украину охватит новая вспышка Covid-19. Последствия пугают

В Украине ждут новую вспышку болезни. Фото: pixabay.com

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Новая вспышка коронавируса может случиться через две недели.

"Количество больных и госпитализированных - на относительно невысоком уровне. Но динамика распространения вируса стремительно растет. В Киевской школе экономики считают, что вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области", - написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Сейчас сбываются прогнозы ВОЗ, согласно которым новая волна коронавируса в Украине придется на конец августа и начало сентября. Главная причина вспышки - распространение штамма Delta.

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"Delta имеет другие симптомы - лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, также фиксируют случаи нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и образования гангрен. Вероятность тяжелого течения болезни при заражении штаммом намного выше для невакцинированных", - подчеркнул Радуцкий.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности". Многие достижения в борьбе с Covid-19 в настоящее время "подвергаются эрозии". Распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией". Более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".