Выявить и преодолеть постковидный синдром: в Минздраве дали рекомендации

В Министерстве здравоохранения рассказали, что такое постковидный синдром, как его выявить и преодолеть.
Подавленное состояние, которое длительное время могут ощущать люди переболевшие Covid-19, может в какой-то мере напоминать симптомы коронавирус, сообщает ZN.ua со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Основные симптомы синдрома:
Длительное восстановление после инфицирования Covid-19;
Слабость;
Обессиливание;
Длительный кашель;
Отдышка;
Потеря вкуса и нюха;
Нарушения сна и сознания;
Тревожность;
Депрессия;
Головная боль;
Суставный синдром;
Выпадение волос;
Расстройства эндокринной системы.
Исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома, пока что не существует. Длиться такой период может от 5 до 12 недель.
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В Министерстве дают несколько рекомендаций для того, чтобы как можно скорее избавиться от последствий коронавирусной инфекции:
Придерживаться режима сна;
Сбалансировано питаться;
Придерживаться умеренной физической активности;
Делать управления для тренировки мозга и когнитивных способностей;
Прогулки на свежем воздухе.
Человеку, который чувствует симптомы постковидного синдрома необходимо обязательно обращаться к семейному доктору.
Европа близка к завершению пандемии коронавируса. В настоящее время у стран Европы появилась уникальная возможность взять Covid-19 под контроль, заявили в ВОЗ.
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