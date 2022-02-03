Выявить и преодолеть постковидный синдром: в Минздраве дали рекомендации

В Министерстве здравоохранения рассказали, что такое постковидный синдром, как его выявить и преодолеть.

Подавленное состояние, которое длительное время могут ощущать люди переболевшие Covid-19, может в какой-то мере напоминать симптомы коронавирус, сообщает ZN.ua со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Основные симптомы синдрома:

Длительное восстановление после инфицирования Covid-19;

Слабость;

Обессиливание;

Длительный кашель;

Отдышка;

Потеря вкуса и нюха;

Нарушения сна и сознания;

Тревожность;

Депрессия;

Головная боль;

Суставный синдром;

Выпадение волос;

Расстройства эндокринной системы.

Исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома, пока что не существует. Длиться такой период может от 5 до 12 недель.

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Посковидный синдром: рекомендации от МЗ

В Министерстве дают несколько рекомендаций для того, чтобы как можно скорее избавиться от последствий коронавирусной инфекции:

Придерживаться режима сна;

Сбалансировано питаться;

Придерживаться умеренной физической активности;

Делать управления для тренировки мозга и когнитивных способностей;

Прогулки на свежем воздухе.

Человеку, который чувствует симптомы постковидного синдрома необходимо обязательно обращаться к семейному доктору.

Европа близка к завершению пандемии коронавируса. В настоящее время у стран Европы появилась уникальная возможность взять Covid-19 под контроль, заявили в ВОЗ.