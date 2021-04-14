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среда, 14 апреля 2021 17:52

Врачи в панике - что происходит в медучреждениях с больными Covid-19

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Врачи в панике - что происходит в медучреждениях с больными Covid-19
Украинские больницы переполнены больными коронавирусом. Фото: Reuters

На днях министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за 7-10 дней в Украине может быть до 30 тыс. больных коронавирусом в сутки. Однако врачи уверяют, что медицинская система не сможет осилить такие количество пациентов. В больницах царит хаос, работники истощены.

"Медицинская система не выдержит 30 тысяч больных ежедневно. Это сложно для нас. Уже сейчас работа в больницах с ковидными пациентами хаотична, графики врачей нестабильны, поскольку персонал выпадает из процесса теперь из-за своих болезней. Каждая больница строит процесс как может. Не надо доводить ситуацию к худшему состоянию, должны срочно реагировать. Надо вводить более жесткий карантин, вроде того, что в европейских странах. Минздрав должен продумать более совершенную модель работы, чтобы была возможность удержать такое количество больных. О заметном спаде заболеваемости говорить тоже рано. Впереди Пасха. Люди начнут ходить в церкви, в гости. Все начнется снова", - сказал Gazeta.ua Сергей Федора, инфекционист из Ивано-Франковска.

Причиной большого количества госпитализаций по Covid-19 может быть неэффективность дистанционного лечения, которое активно практикуют в Украине, считает столичный инфекционист Евгений Дубровский.

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"Большого количества пациентов можно было бы избежать, если бы амбулаторная помощь оказывалась полноценно и качественно. Я не критикую семейных врачей. Именно дистанционное лечение малоэффективное. Если врач не будет иметь возможности видеть больного, неизбежно будут ошибки, которые приводят к госпитализации. Заболевший начинает нервничать и накручивать себя. Другой постепенно ухудшается, но даже этого не осознает. А замученный бесконечными звонками врач часто ничего не понимает и шаблонно назначает лечение всем подряд. Несмотря на то семейные врачи не получают ковидных надбавок. Круг замкнутый - семейным врачам не оплачивают вредность труда, потому что они не видят больных. А семейные врачи не принимают больных, потому что им дополнительно не платят. Потом неэффективность организации процесса на амбулаторном этапе создает проблемы и перегрузки стационаров".

В среднем в Украине ежедневно госпитализируют 4,5-5 тыс. больных коронавирусом. Весной больше всего украинцев попали в больницы 6 апреля - 5587 человек. В целом, по прогнозу главного санитарного врача Виктора Ляшко, медицинская система Украины еще осилит 6,5-7 тыс. суточных госпитализаций.

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