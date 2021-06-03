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четверг, 03 июня 2021 03:17

Врачи рассказали о побочке от ковид-вакцины Pfizer

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Врачи рассказали о побочке от ковид-вакцины Pfizer
Вакцинация Pfizer может вызвать воспаление сердечной мышцы. Фото: Reuters

Израильские врачи выяснили, что вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer может вызвать воспаление сердечной мышцы - миокардит.

Специалисты предупредили о связи между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет. Однако такие случаи немногочисленны, сообщает Министерство здравоохранения Израиля.

В Израиле с декабря 2020 по май 2021 зарегистрировали 275 случаев миокардита среди более чем 5 млн вакцинированных людей. Большинство пациентов, у которых возникло воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие.

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В заявлении Pfizer отмечается, что ей известно об израильских наблюдениях за миокардитом, и причинно-следственная связь с ее вакциной не установлена. Сообщается, что побочные эффекты тщательно изучаются, и Pfizer регулярно встречается с Департаментом безопасности вакцин Министерства здравоохранения Израиля для проверки данных.

Израильский координатор по борьбе с пандемией Нахман Эш заявил, что эффективность вакцины перевешивает риск.

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации позволил смешивать вакцины от коронавируса разных производителей, если есть необходимость.

Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna.

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