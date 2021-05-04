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вторник, 04 мая 2021 22:10

Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца и почему

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  Яйца считаются высокоаллергенным продуктом, который может вызвать сбои в организме
Яйца считаются высокоаллергенным продуктом, который может вызвать сбои в организме

Куриные яйца могут нанести вред здоровью некоторым людям. Хотя белковый продукт и считается полезным, питательным и важным для рациона, не всем можно его употреблять, по крайней мере, часто.

Яйца считаются высокоалергенным продуктом, который может вызвать серьезные сбои в организме: анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции. Поэтому яйца нельзя употреблять аллергикам, которые страдают индивидуальной непереносимостью продукта.

Также не рекомендуется добавлять их в рацион людям с повышенным холестерином.

"В яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - объясняют эксперты.

Диабетикам также следует быть осторожными с куриными яйцами. Дело в том, что у людей с диабетом, как правило, есть повреждения сосудов и риск возникновения атеросклероза.

Если у вас есть проблемы с печенью, желчным пузырем, откажитесь от яиц в период обострения болезни.

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"Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни", - говорят врачи.

При гастрите и болезнях ЖКТ употребление яиц может спровоцировать рефлюкс и как результат - изжогу. Особенно если после трапезы вы приняли горизонтальное положение. Откажитесь от блюда из яиц на ужин, незадолго до сна.

Категорически запрещено давать целое яйцо детям до года. Малышу можно в день съедать не более четвертинки желтка, а белок - совсем нельзя.

На Пасху много едят пасху, однако это сладкий и калорийный продукт.

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как побаловать себя без вреда для здоровья.

По ее словам, не стоит есть свежеиспеченную пасху, лучше дождаться, пока он немного подсохнет. Стародубова отметила, что небольшая порция (не более 150 граммов) не повредит здоровью человека.

https://u-news.com.ua/
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04
мая

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