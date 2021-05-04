Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца и почему

Яйца считаются высокоаллергенным продуктом, который может вызвать сбои в организме

Куриные яйца могут нанести вред здоровью некоторым людям. Хотя белковый продукт и считается полезным, питательным и важным для рациона, не всем можно его употреблять, по крайней мере, часто.

Яйца считаются высокоалергенным продуктом, который может вызвать серьезные сбои в организме: анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции. Поэтому яйца нельзя употреблять аллергикам, которые страдают индивидуальной непереносимостью продукта.

Также не рекомендуется добавлять их в рацион людям с повышенным холестерином.

"В яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - объясняют эксперты.

Диабетикам также следует быть осторожными с куриными яйцами. Дело в том, что у людей с диабетом, как правило, есть повреждения сосудов и риск возникновения атеросклероза.

Если у вас есть проблемы с печенью, желчным пузырем, откажитесь от яиц в период обострения болезни.

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"Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни", - говорят врачи.

При гастрите и болезнях ЖКТ употребление яиц может спровоцировать рефлюкс и как результат - изжогу. Особенно если после трапезы вы приняли горизонтальное положение. Откажитесь от блюда из яиц на ужин, незадолго до сна.

Категорически запрещено давать целое яйцо детям до года. Малышу можно в день съедать не более четвертинки желтка, а белок - совсем нельзя.

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