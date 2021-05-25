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вторник, 25 мая 2021 12:19

Врач указал на ошибки при лечении Covid-19

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Врач указал на ошибки при лечении Covid-19
Для прогнозирования тяжелого ковида надо сдать общий анализ крови, количество С-реактивного белка и уровень лактатдегидрогеназы. Фото: Polina Tankilevitch from Pexels

В случае нормальной сатурации и легкого течения коронавирусной инфекции, сдавать лишние анализы, или делать компьютерную томографию не нужно. Так же, как и принимать горстями различные таблетки. Поможет симптоматическая терапия. Профилактика тромбозов и принятие антикоагулянтов назначается только пациентам, которые находятся в стационаре или реанимации.

Об этом LIGA.Life рассказал Руслан Буяновский, врач, который более года возглавлял ковидный стационар одной из столичных клиник.

"Я тоже болел и ни анализа не сдавал. Если пациент имеет все признаки легкого ковида и не имеет факторов риска прогрессирования тяжелой болезни, тяжелых симптомов - сдача анализов не нужна", - сказал Буяновский.

По его словам ничто так не вредит медицине, как лишние лекарства или обследования. Утверждает, что первое адекватное лечение при Covid-19 в относительно легкой форме должно быть симптоматическим.

"Мы учитываем симптомы, имеющиеся у пациента. Часто это лихорадка. Человек принимает парацетамол или ибупрофен, учитывая безопасную дозу. То есть сбивает температуру. Если есть насморк, то это капли, которые уменьшают отек носа, промывание солевым раствором. Если кашель, пациент принимает простые препараты: начиная от меда, - он имеет эффект такой же, как лекарственные травы против кашля, - и к противокашлевым препаратакм, которые подавляют кашлевой рефлекс", - продолжил врач.

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Для прогнозирования тяжести ковида надо сдать общий анализ крови, количество С-реактивного белка и уровень лактатдегидрогеназы.

"Чем тяжелее течение болезни, тем чаще возникают случаи тромбоза. Поэтому профилактика тромбозов и принятия антикоагулянтов - это для пациентов, находящихся в стационаре или в реанимации", - рассказал Буяновский.

Относительно антибиотиков при COVID-19 выделил три ошибки, часто допускаемые украинскими врачами. Первая - опыт лечения привычной пневмококковой пневмонии переносят на коронавирус. При том, что это совершенно разные болезни, как и правила их лечения.

"Вторая ошибка - надежда, что назначение антибиотиков при коронавирусе приведет к уменьшению вероятности наслоения бактериальной инфекции. И именно это сейчас наблюдаем. Ужасно, что массовое использование абсолютно ненужной количества антибиотиков в COVID-19 приводит к тому, что мы теряем эффективные антибиотики. Скоро многие инфекции нечем будет лечить, потому что эти антибиотики уже не будут действовать", - сказал врач.

Не меньшей проблемой считает и то, что бесконтрольный и не нужен прием антибиотиков приводит к тяжелым осложнениям. Хуже всего - клостридиальный колит.

"У многих людей в кишечнике есть бактерия, резистентная ко многим антибиотикам. И когда человек принимает антибиотики, вероятность развития псевдомембранозного колита, вызванного бактерией Clostridium difficile. Эта инфекция чувствительна только к двум антибиотикам, и может иметь тяжелое течение. Мы уже наблюдаем увеличение количества пациентов с этой проблемой", - рассказал Буяновский.

За последние сутки в Украине выявили 2608 новых больных коронавирусом. Из них детей – 129, медработников – 76. Госпитализировали 854 человека.

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