Украина перешла в желтую зону карантина

Донецкая область перешла в желтую зону. Фото: kypur.net

Донецкую область последнюю вывели из оранжевой в желтую зону карантина. Теперь вся Украина находится в желтой зоне.

В Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%, сообщает Министерство здравоохранения.

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В Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по заболеваемости коронавирус. При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют зеленой зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях низкий процент эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Сотни людей в Индии нарушили карантин, чтобы посетить похороны коня. В то же время количество смертей от коронавируса в стране превысило 300 тыс.