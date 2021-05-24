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понедельник, 24 мая 2021 14:15

Сотни индейцев нарушили карантин, чтобы отдать честь лошади

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Сотни индейцев нарушили карантин, чтобы отдать честь лошади
Десятки людей собрались на площади, чтобы возложить цветы лошади, прежде чем ее сожгут / Twitter / ANI

Сотни людей в Индии нарушили карантин, чтобы посетить похороны коня. В то же время количество смертей от коронавируса в стране превысило 300 тыс.

Жители штата Карнатака собрались в воскресенье, чтобы отдать дань покойной животному, которое принадлежало местной религиозной организации. Об этом пишет Daily Mail.

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Видео показывает, как сотни людей собрались на площади, чтобы возложить цветы на тело лошади. Большинство без масок. Полиция говорит, что местность теперь будет полностью изолирована на 14 дней, и никто не сможет в нее въехать или выехать. Против организаторов церемонии возбудили дело за нарушение правил изоляции штата, запрещающий любые массовые собрания.

Индия переживает вторую волну коронавируса. Одну дозу вакцины получили только около 10% населения, две дозы - 3,8%. В стране ежедневно фиксируют около 250 тыс. Новых случаев заболевания, а ранее в этом месяце фиксировали даже более 400 тыс. в день. Хотя заболеваемость начала снижаться смертность все еще растет и недавно превысило 4 тыс. смертей в день по средним показателем за семь дней. На Индию приходится 8,6% мировой смертности. В то же время считается, что настоящее количество жертв в стране значительно выше.

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