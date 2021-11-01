Врач рассказала, почему не следует злоупотреблять сыром

Несмотря на то, что сыр содержит много витаминов и полезных веществ, злоупотреблять им не рекомендуется. Американский специалист Тоби Амидор рассказала, чем это может грозить здоровью, сообщает medikforum.

По словам врача, сыр — вкусный и питательный продукт, но употреблять его в большом количестве не стоит (свыше трех порций в сутки), иначе могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем:

Увеличение веса

Сыр — калорийный продукт, который при регулярном употреблении может увеличить процент висцерального или внутреннего жира. Того самого, который откладывается, в основном, в брюшной полости и на талии.

Проблемы ЖКТ

Злоупотребление сыром может спровоцировать нарушения желудочно-кишечного тракта (вздутие, дискомфорт в желудке и т. д.). Кроме того, в составе продукта нет клетчатки, поэтому он может стать причиной запоров.

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Нарушения в работе сердца

Специалист отметила, что разные виды сыра богаты насыщенными жирами, которые способны повысить в организме уровень "плохого" холестерина, вызвав тем самым проблемы с сердечно-сосудистой системой. Лучше отдать предпочтение белым видам сыра.

4 июня 1070 года появилось первое письменное упоминание об одном из самых популярных сыров с плесенью - Рокфоре. Родиной которого является Франция. Изготавливается из молока овец в городке Руэрг, провинции Лаверон, где широко распространено овцеводство.