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суббота, 30 января 2021 21:20

Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса

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Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса
Медик отметил, обоняние может исчезать, как с легкой, так и за тяжелого течения болезни. Фото: Pixabay

Врач Тарас Жиравецький назвал главный симптом, позволяющий понять, что ход коронавирусной болезни был легким.

По его словам, за легкой формы коронавирус чаще всего проявляется как ОРВИ с невысокой температурой или температурой, которая проходит сама по себе в течение двух-трех дней. Об этом пишет "РБК-Украина".

Медик отметил, обоняние может исчезать, как с легкой, так и за тяжелого течения болезни. Но главным показателем все же является уровень сатурации.

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"Все выглядит, как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметр видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19", - рассказал Жиравецький.

Ученые разрабатывают мобильное приложение, которое может выявить Covid-19 в слюне примерно за 10 минут.

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