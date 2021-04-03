Впервые за время пандемии. Украина прошла отметку 20 тыс. новых больных за сутки

Автор: МЗ В Украине обновился рекорд новых случаев коронавируса

В Украине впервые за весь период пандемии Covid-19 зафиксировали более 20 тыс. подтвержденных случаев COVID-19.

Так, по состоянию на 3 апреля обнаружили 20 341 новых инфицированных, говорится в отчете Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Также за минувшие сутки госпитализировали - 5 186 человек, выписали из больницы - 4366 человек, выздоровели - 9 166. Погибших насчитали 396 человек.

В целом, за время пандемии заболели 1 731 971 человек, выздоровели - 1 342 536 человек, умерли - 34 075.

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Ситуация в регионах за сутки

Киев -2053 случая;

Винницкая область - 612 случаев;

Волынская область - 445 случаев;

Днепропетровская область - 1433 случая;

Донецкая область - 749 случаев;

Житомирская область - 642 случая;

Закарпатская область - 393 случая;

Запорожская область - 754 случая;

Ивано-Франковская область - 332 случая;

Киевская область - 1366 случаев;

Кировоградская область - 144 случая;

Луганская область - 230 случаев;

Львовская область - 1538 случаев;

Николаевская область - 471 случай;

Одесская область - 1521 случай;

Полтавская область - 774 случая;

Ровенская область - 690 случаев;

Сумская область - 825 случаев;

Тернопольская область - 673 случая;

Харьковская область - 1470 случаев;

Херсонская область - 274 случая;

Хмельницкая область - 1144 случая;

Черкасская область - 743 случая;

Черновицкая область - 360 случаев;

Черниговская область - 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Объяснили это тем, что система здравоохранения сейчас значительно лучше готова к борьбе с болезнью, чем была в марте 2020 года.