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понедельник, 13 декабря 2021 04:25

ВОЗ сравнила Omicron и "Дельту"

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ВОЗ сравнила Omicron и &quot;Дельту&quot;
Однако Omicron не так опасен, как "Дельта", указали в организации. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения считает, что новая мутация коронавируса Omicron распространяется быстрее, но является менее опасной по сравнению с вариантом "Дельта". В то же время в ВОЗ указали, что этот вывод основан на ограниченных и предварительных данных.

Об этом сообщает France Presse.

При этом в ВОЗ полагают, что Omicron может превзойти "Дельту" по скорости распространения. Кроме того, новый вариант способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против Covid-19, свидетельствуют предварительные исследования.

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Тем не менее Omicron является не таким опасным, как "Дельта", указали в организации.

Этот вывод ВОЗ основывает "На имеющихся на настоящий момент ограниченных сведениях". Появление Omicron-штамма говорит о новом этапе эволюции коронавируса, он способен выступить.

По последним данным, Omicron выявили в 63 странах. Впервые эту мутацию обнаружили в ноябре в ЮАР.

Двух доз вакцины против Covid-19 недостаточно, чтобы обезопасить себя от заражения штаммом Omicron. Третья бустерная доза значительно повышала защиту организма до 75%.

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