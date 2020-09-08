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вторник, 08 сентября 2020 03:00

ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии

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ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии
Мир должен быть готов к новым пандемиям - ВОЗ. Фото: Denis Balibouse

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны мира готовиться к новым пандемиям и инвестировать в систему здравоохранения.

"История учит нас, что вспышки и пандемии - это факт жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть более готовым, чем был в этот раз", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Он отметил, что нынешняя эпидемия совсем не последняя.

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Гебрейесус также отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой в борьбе с пандемиями.

Он призвал каждую страну инвестировать в систему здравоохранения, а именно в предотвращение, выявление и реагирование на болезни. Это поможет обеспечить "более здоровое и безопасное будущее".

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 году в Китае.

С тех пор в мире было зафиксировано более 27 млн случаев Covid-19, из них более 890 тыс. человек умерли.

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