Во время хирургической операции на собственном мозгу мужчина играл на гитаре

Автор: dailymail.co.uk Игра на гитаре помогла врачам определить, какую часть опухоли можно удалить, не вызвав паралич.

Музыканту Мусе Манзини из Южно-Африканской Республики провели необычную операцию по удалению опухоли головного мозга. Врачи сделали мужчине трепанацию черепа, подключили к мозгу электроды и попросили пациента сыграть на гитаре. За счет этого медики получили возможность удалить опухоль, избежав повреждений.

"Они ввели меня в состояние сна. Затем просверлили череп. Как только мой мозг оголился, я проснулся и начал играть на гитаре", — цитирует музыканта известное британское издание Dailymail.

Подобные операции врачи проводят в случаях, когда стоит задача удалить опухоль в области мозга, отвечающей за зрение, движения или речь. Когда хирург завершает трепанацию и убирает необходимую часть черепа, пациента просят ответить на вопросы либо выполнить какие-то движения. Как вариант, могут попросить прокомментировать картинки или посчитать. Это позволяет врачам определить, какую именно часть опухоли можно удалить без ущерба.

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Операция Мусы длилась 6 часов. Завершилось все успешно: врачам удалось сохранить те зоны мозга, без которых навыки игры на гитаре могли быть потеряны. Сейчас музыкант выздоравливает и уже планирует записать новый альбом.

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