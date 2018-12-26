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среда, 26 декабря 2018 18:10

Во время хирургической операции на собственном мозгу мужчина играл на гитаре

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Автор: dailymail.co.uk
  Игра на гитаре помогла врачам определить, какую часть опухоли можно удалить, не вызвав паралич.
Игра на гитаре помогла врачам определить, какую часть опухоли можно удалить, не вызвав паралич.

Музыканту Мусе Манзини из Южно-Африканской Республики провели необычную операцию по удалению опухоли головного мозга. Врачи сделали мужчине трепанацию черепа, подключили к мозгу электроды и попросили пациента сыграть на гитаре. За счет этого медики получили возможность удалить опухоль, избежав повреждений.

"Они ввели меня в состояние сна. Затем просверлили череп. Как только мой мозг оголился, я проснулся и начал играть на гитаре", — цитирует музыканта известное британское издание Dailymail.

Подобные операции врачи проводят в случаях, когда стоит задача удалить опухоль в области мозга, отвечающей за зрение, движения или речь. Когда хирург завершает трепанацию и убирает необходимую часть черепа, пациента просят ответить на вопросы либо выполнить какие-то движения. Как вариант, могут попросить прокомментировать картинки или посчитать. Это позволяет врачам определить, какую именно часть опухоли можно удалить без ущерба.

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Операция Мусы длилась 6 часов. Завершилось все успешно: врачам удалось сохранить те зоны мозга, без которых навыки игры на гитаре могли быть потеряны. Сейчас музыкант выздоравливает и уже планирует записать новый альбом.

Ранее сообщили об уникальной операции, которую провели 8-месячной девочке в столичном Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии. У ребенка был врожденный порок сердца. Чтобы устранить патологию, врачам понадобилось сердце остановить и охладить тело девочки до 31 градуса.

dailymail.co.uk
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