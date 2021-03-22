Во Львове локдаун продлевают. Для тяжелобольных детей готовят еще одну больницу

Во Львове коронавирус свирепствует. Фото: pixabay.com

Из-за не стихающей пандемии коронавируса усиленный карантин во Львове продлят до 4 апреля.

Власти города обратились к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, где будут лечить подрастающее поколение от осложнений, вызванных ковид-инфекцией. В больнице есть возможность в отдельном помещении обустроить 100 коек, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Сегодня во львовские больницы госпитализировали 63 тяжелобольных. Победили коронавирус только 3 человека.

Кроме того, местные власти сообщили, что готовят специальную программу для поддержки малого и среднего бизнеса.

Сегодня в красную зону карантинных ограничений попала Сумская область.