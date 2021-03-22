Еще один регион попал в красную зону карантина

22 марта в красную зону карантинных ограничений попала Сумская область.

Жесткие ограничения ввели уже в 8 регионах, говорится на сайте Минздрава. Когда большинство областей окажутся в красной зоне, введут общенациональный локдаун.

Сейчас жесткий карантин по правительственному распределению действует в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской областях и в Киеве.

В оранжевой зоне оказались 11 областей: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.

Накануне в Николаеве местные власти самостоятельно ввели усиленный карантин из-за критической ситуации с госпитализацией пациентов.

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21 марта в Украине еще 2715 человек привились индийской вакциной Covishield от Covid-19. Больше всего прививок сделали в Донецкой области.