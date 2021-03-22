Британия установила суточный рекорд по вакцинации. Какая ситуация в Украине

21 марта в Украине еще 2715 человек привились индийской вакциной Covishield от Covid-19.

Больше всего прививок сделали в Донецкой области, сообщает Центр общественного здоровья. За весь период там больше всего вакцинированных - 9014 человек.

С начала кампании вакцинации сделали 111 024 прививки. Еще один украинец получил 2 дозы препарата. Вакцинация проводилась 66 мобильными бригадами.

По сравнению с предыдущими сутками в Украине сделали меньше на 1253 прививки.

Тем временем Великобритания установила очередной рекорд по темпам вакцинации. За сутки там вакцинировали 844 тыс. человек. Хотя бы 1 дозу вакцины получили 27,6 млн британцев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 7892 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 554 256 украинцев. Умерли 30 098 пациентов, из них 157 за последние сутки. Выздоровели - 1 260 842, за последние сутки - 2993.