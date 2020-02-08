Во Франции обнаружили коронавирус еще у 5 человек

Первый британец, заразился до приезда во Францию, был в Сингапуре с 20 по 23 января Фото: Фокус

Во Франции зарегистрировано 5 случаев заражения смертоносным коронавируса. Все британские подданные.

"Министр здравоохранения Аньес Бузен объявила в субботу, 8 февраля, что во Франции было установлено 5 новых случаев вируса 2019 nCov", пишет УНН.

Речь идет о 4 взрослых и ребенка, все они - британские подданные, которые были госпитализированы в 3 больницы в городе Лионе.

"Их клиническое состояние не вызывает опасений", - сообщила министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет распространяться коронавирус в мире - прогноз ученых

Первый британец, заразился до приезда во Францию, был в Сингапуре с 20 по 23 января. В настоящее время французские медики выясняют круг общения пациентов. Во Франции насчитывается 11 человек, заразившихся коронавирусов. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные - в скором времени смогут вернуться домой.

Появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан - умерли граждане США и Японии. 60-летняя американка к заражению коронавируса были проблемы со здоровьем. Когда больная была госпитализирована - не сообщается. В Соединенных Штатах зафиксировано 12 случаев заболевания, однако смертельных случаев не было, сообщает ТСН со ссылкой на New York Times.