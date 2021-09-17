Внедряя европейские протоколы реабилитации, мы улучшим жизнь пациентов, перенесших инсульт - эксперт

Наиболее частыми причинами смерти и инвалидности в мире является не коронавирус, а ишемическая болезнь сердца. На втором месте - цереброваскулярные заболевания (инсульты), ежегодно ВОЗ регистрирует в мире около 6,5 млн летальных исходов.

По данным Украинского общества инсультной медицины, обнародованным в апреле 2021, ежегодно в Украине происходит около 130 000 случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов - люди трудоспособного возраста.

"Ускорить процесс восстановления после инсульта и улучшить жизнь пациентов и членов их семей, можно активнее внедряя европейские и мировые протоколы реабилитации", - считает доцент кафедры физической, реабилитационной и спортивной медицины Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, врач-невролог, Владимир Голик.

"При формировании новых украинских стандартов лечения инсультов, врачам нужно не изобретать велосипед, а учесть европейские и мировые протоколы", - утверждает эксперт.

Владимир Голик на своей странице в Facebook обратил внимание украинских врачей на "Панъевропейские рекомендации-2021" по фармакологической поддержке моторной реабилитации после острого ишемического инсульта обнародованные Европейской академией неврологии и Европейской федерацией нейрореабилитационных обществ.

Согласно протоколу, новейшими исследованиями 2021 в этой области является эффективное клиническое применение для ранней нейрореабилитации после острого ишемического инсульта препаратов - Церебролизин и Циталопрам. Упомянутые препараты доступны в Украине. Церебролизин также включен в немецкие и канадские рекомендации по реабилитации после инсульта.

Отметим, что согласно Закону "О реабилитации в сфере здравоохранения", который вступил в силу с 01.07.2021, предоставление качественной реабилитационной помощи вводится непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

Европейская академия неврологии (European Academy of Neurology) - объединяет более 45 тис. европейских неврологов. Членом Европейской академии неврологии является Украинская Ассоциация неврологов, психиатров и наркологов.

Европейская федерация нейрореабилитационных обществ (European Federation of Neurorehabilitation Societies) - занимается исследованиями, образованием, интеллектуальным и научным обменом, адвокацией и благотворительной деятельностью в области нейрореабилитационной медицины и смежных профессиональных областей. Членом Европейской Ассоциации нейрореабилитационных обществ является Всеукраинское общество нейрореабилитации. По материалам УНИАН.