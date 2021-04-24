Вместо вакцины вкололи физраствор: 140 пациентов стали жертвами ошибки врачей

На данном этапе власти не комментируют причины этой ошибки. Фото: Reuters

140 жителей французского города Эперне стали жертвами ошибки в центре вакцинации. Вместо вакцины Pfizer им сделали инъекцию физиологического сыворотки, к счастью, без последствий для здоровья.

20 апреля в центре вакцинации Эперне 140 человек были вакцинированы не вакциной Pfizer, а физиологической сывороткой. Эта инъекция не влияет на здоровье, так как физиологическая сыворотка представляет собой раствор соленой воды, используемой в различных процедурах, таких как очистка ран или в качестве растворителя при инъекций, сообщает France Blue.

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Центр вакцинации осознал свою ошибку на следующее утро, в среду, и немедленно связался со 140 заинтересованными лицами. Они смогли поговорить с врачом, чтобы ответить на их вопросы и записаться на прием. Некоторые получили свою дозу 23 апреля другие будут вакцинированы 28 апреля.

На данном этапе власти не комментируют причины этой ошибки.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда Украина может получить очередную партию вакцины Pfizer-BioNTech.