Власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине - МОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2340
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1323
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1350
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1665
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 261
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 927
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5319
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
1
5
4
15
4
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Видео
Все видео
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах
Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2340
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
3 Просмотров: 1233
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 927
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 315
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 495
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 423
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
воскресенье, 06 декабря 2020 04:52

Власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине - МОЗ

  Комментировать
Власть не допустит &quot;черного рынка&quot; вакцин в Украине - МОЗ
Ляшко подчеркнул, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19. Фото из открытых источников

Власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, все поступления вакцины в Украину будут четко отслеживаться. Ляшко подчеркнул, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".

"Поставки российских препаратов в Украине запрещены. Мы не завозим ни российского препарата, а вакцина - это иммунобиологических препаратов", - подчеркнул чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могут ли витамины спасти от коронавируса

Также Ляшко отметил, что Украина в настоящее время разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19, который будет учитывать как безвозмездное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз).

"Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать непросто. К тому же вакцина сразу не придет", - пояснил он.

В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 млн человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине - МОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 2 Просмотров: 11295
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 10728
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату Просмотров: 6228
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
4
 Просмотров: 6174
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
3
 Просмотров: 5553
Здоровье
Во время пандемии людям чаще снятся тревожные сны - исследование
Во время пандемии людям чаще снятся тревожные сны - исследование Просмотров: 27
В Украине вакцинировать от Covid-19 планируют 50% населения
В Украине вакцинировать от Covid-19 планируют 50% населения Просмотров: 207
Могут ли витамины спасти от коронавируса
Могут ли витамины спасти от коронавируса Просмотров: 1116
Врач рассказал об эффективности вакцины от коронавируса
Врач рассказал об эффективности вакцины от коронавируса Просмотров: 405
Подписали документы для получения вакцины от коронавируса
Подписали документы для получения вакцины от коронавируса Просмотров: 198
Больше всего комментируют
9
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
3
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
3
Объяснили, чем грозят низкие тарифы на электроэнергию
2
СБУ задержала агитаторов, призывавших к свержению власти
2
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Голосов: 406
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть