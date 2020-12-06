Власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине - МОЗ

Ляшко подчеркнул, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19. Фото из открытых источников

Власть не допустит "черного рынка" вакцин в Украине, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, все поступления вакцины в Украину будут четко отслеживаться. Ляшко подчеркнул, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".

"Поставки российских препаратов в Украине запрещены. Мы не завозим ни российского препарата, а вакцина - это иммунобиологических препаратов", - подчеркнул чиновник.

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Также Ляшко отметил, что Украина в настоящее время разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19, который будет учитывать как безвозмездное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз).

"Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать непросто. К тому же вакцина сразу не придет", - пояснил он.

В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 млн человек.