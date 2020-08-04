Вакцины от коронавируса: исследование 6 препаратов в Украине близки к концу

6 украинских вакцин подходят к концу исследований. Фото: pixabay

На начало августа клинические исследования 6 вакцин-кандидатов против коронавируса в Украине приблизились к завершающей стадии.

Усилия всех производителей, академиков, ученых направлены сегодня на поиск лекарственных препаратов и средств для иммунопрофилактики коронавирусной болезни, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, результаты ожидают до конца года.

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"На начало августа уже 25 вакцин-кандидатов против коронавируса исследуются клинически. 6 из них приблизились к завершающей стадии. Находятся сегодня на 3-й клинической стадии, результаты которой мы ожидаем до конца года. И серийное производство уже должно начаться, надеемся, в начале 2021-го. и вакцины должны появиться, в том числе, и в Украине - для профилактики распространения коронавирусной болезни ", - добавил Ляшко.

Украина имеет договоренности о поставках вакцины от Covid-19 почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает и может изготовить в ближайшее время. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.