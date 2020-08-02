Степанов рассказал, какая ситуация с вакциной против Covid-19

Украина договаривается о поставках вакцины от Covid-19. Фото: pixabay.com

Украина имеет договоренности о поставках вакцины от Covid-19 почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает и может изготовить в ближайшее время.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы активно проводим политику по договоренности о поставке вакцин в Украину, как только они появятся. Со всеми, практически без исключения, компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись. И которые могут изготовить в ближайшее время вакцины", - рассказал Степанов.

Он заверил, что государство хочет, чтобы Украина была одной из первых обеспечена соответствующей вакциной.

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 случаев коронавирусной болезни. Всего с начала эпидемии в стране вирус Covid-19 обнаружили у 72 168 человек. Умерли 1725 пациентов. За последние сутки имеем 16 летальных случаев. 39 549 человек преодолели болезнь, из них за последние сутки - 235.