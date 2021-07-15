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Вакцины будут хранить по-новому

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Вакцины будут хранить по-новому
Вакцину от Pfizer будут хранить дольше и при другой температуре. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Украины изменило условия хранения неразведенной вакцины от коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Теперь ее можно хранить при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца вместо пяти дней, сообщает министерство.

24 июня Минздрав получил письмо от компании Pfizer Export B.V. Она просила пересмотреть требования к режиму хранения вакцины Comirnaty.

Компания провела серию новых исследований и призвала изменить режим хранения препаратов.

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Требования к хранению вакцины изменило также Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и органы других государств.

В Европейском Союзе более 50% взрослого населения прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕС достаточно Covid-препаратов, чтобы полностью привить 70% взрослых. Для этого закупают препараты других производителей, не только вакцины Pfizer / BioNTech. На прошлой неделе заказали почти 40 млн доз американского препарата Johnson & Johnson.

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