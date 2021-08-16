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понедельник, 16 августа 2021 15:56

Вакцинировать нужно на площадях во время празднования независимости - МОЗ

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Вакцинировать нужно на площадях во время празднования независимости - МОЗ
Минздрав призывает прививать людей под открытым небом во время празднования 30-летия независимости. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения призывает вакцинировать от Covid-19 на праздники. Хотят проводить прививки на площадях во время празднования 30-летия независимости Украины.

"В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и вакцинацию под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центрах городов. Главное - соблюдать карантинные правила: носить маски и сохранять дистанцию", - сообщает Минздрав.

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Сейчас в Украине работает более 3 тыс. пунктов прививки, около 400 центров массовой вакцинации и 1 тыс. мобильных бригад.

"Пунктам прививок с низким потоком пациентов, возможно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить. Но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать", - добавляют в министерстве.

За последние сутки в Украине обнаружили 781 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 37 детей и 28 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), Полтавской (35) областях.

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