Вакцинацию против коронавируса хотят проводить в аптеках

Однозначного решения пока нет. Фото: Лилия Мыцко

Вакцинацию против коронавируса могут запустить в украинских аптеках. Пока прорабатывают нормативные моменты.

Сейчас эта идея находится на этапе разработки, сказал генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина в эфире телеканала "Дом".

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", - отметил он.

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В Киеве сделать прививку уже можно в минивакцинационных центрах каждые выходные. Всего подготовили 21 такой пункт. Они расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов города.

18 июля в Украину доставили американскую вакцину Moderna. Более 2 млн доз препарата предоставили через глобальный механизм COVAX. Moderna - это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.