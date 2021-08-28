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суббота, 28 августа 2021 22:50

Вакцина Moderna доступна гражданам для второй дозы

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Вакцина Moderna доступна гражданам для второй дозы
Сейчас в Украине различных вакцин больше 11 млн доз. Фото: Reuters

Вакцина против коронавируса компании Moderna доступна гражданам для второй дозы. Препарат развозят по регионам. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 28 августа.

"Вакцины Moderna было завезено 2,2 млн и четко было распределено ее использование. Сейчас развозим по регионам для второй дозы. Вакцина Moderna пока доступна украинцам для второй дозы... Для первой дозы Moderna сейчас недоступна", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что поставки в страну Moderna для первой дозы должны начаться после использования уже завезенного количества этой вакцины.

Что касается однодозной вакцины Janssen компании Johnson&Johnson, которая уже прошла регистрацию в Украине, Ляшко отметил, что на сегодня поставок этой вакцины нет, но не исключил, что партия препарата будет завезена.

"Сейчас в Украине разных вакцин более 11 млн доз, поставки увеличиваются. Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем", - отметил министр.

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В Минздраве сообщали ранее, что в августе-сентябре Украина получит 6,5 млн доз вакцин против коронавируса.

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